Sfida al Ghiviborgo: Cretella e Giustarini in forse

Domenica ultima giornata di campionato per il Grosseto impegnato nella trasferta in casa del Ghiviborgo, ma per la definizione della griglia dei playout sarà necessario aspettare un po’ di tempo per cui difficilmente potranno essere disputati domenica 14. Il perché è semplice. Vi sono due situazioni di carattere giuridico-sportivo che impediscono un finale di campionato "tranquillo" nel senso che il responso del campo potrebbe essere stravolto dalle decisioni dei giudici. Ci riferiamo in primo luogo alla fattispecie che riguarda il ricorso presentato dal Grosseto, insieme ad altre società, nei confronti di un giocatore del Seravezza Pozzi che ha fatto disputare ad un proprio tesserato, squalificato, diverse partite; in secondo luogo, al ricorso presentato dalla Sangiovannese al Collegio di Garanzia del Coni contro la sentenza della Corte d’appello federale che aveva accolto il reclamo presentato dall’Us Grosseto (dando la vittoria per 3-0 a tavolino al Grifone) per la "gara delle comiche" con le porte non regolamentari. Insomma una situazione che più ingarbugliata di così non poteva essere e che dimostra come sia indispensabile la riforma della giustizia sportiva , ormai, non più al passo con i tempi. E tutte le società dovrebbero muoversi in questa direzione per il bene del calcio.

Ed ora passiamo al campo. Anche ieri pomeriggio allo "Zecchini" Cretella e Giustarini hanno svolto un lavoro differenziato mentre Pasciuti si è allenato regolarmente. Per la gara di domani contro il Ghiviborgo la società biancorossa mette a disposizione dei tifosi, gratuitamente, due pullman. I biglietti sono acquistabili nella segreteria dello Zecchini stamani dalle 10 alle 10,30 o direttamente alla biglietteria dello stadio lucchese il giorno della partita sempre al prezzo di 13 euro. Arbitro della partita è stato designato Alessandro Silvestri della sezione Roma 1; assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Cladiu Fecheta di Faenza.