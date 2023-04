Settimana di recuperi Sorprese nel calcio a 7

Settimana di recuperi per il calcio a 5 Uisp. In Prima Divisione conferma le buone sensazioni della Coppa la Tpt Pavimenti di Torrini, che chiude il discorso salvezza battendo con un eloquente 12 a 2 I Rigattieri Cdp: i biancorossoneri prendono subito in mano la situazione con Trotta e Canuzzi a supportare la vena realizzativa di Laganga. Sempre in chiave permanenza in categoria, gran colpo del Barbagianni Carrozzeria Tirrena che batte con un tennistico 6 a 4 lo Sporting Talamone, con i biancocelesti che non riescono così accorciare sul Muppet alla vigilia dello scontro diretto: per Chigiotti e compagni, autori di una prova gagliarda, è Hmaity l’hombre del partido. Nel girone A di Seconda Divisione prosegue invece l’impetuosa risalita del Calcio Shop, che risale fino al quarto posto dopo il 10 a 5 conseguito contro l’Fc Gilema: ci pensa Pratesi a fare le fortune del team di Hudorovich; nel girone B di Seconda Divisione, invece, clean sheet per il Vets 8380, con Fabbri e Oneto che vanno in gol a ripetizione nel 18 a 0 contro i Wild Boars, mentre i campioni del Pathetic Fc ottengono altri tre punti per la mancata presentazione del Professione Casa. Il Montalcino, invece, è l’ultima squadra ad accedere ai quarti della Coppa Professionisti: Pacenti e compagni eliminano ai calci di rigore un Fc Boccalone trascinato dai gol di Ortaggi nei tempi regolamentari (3-3), ma dal dischetto, la maggiore freddezza dei senesi fa la differenza: 7 a 6 il risultato finale. Incredibile ribaltone nelle semifinali playoff del campionato di calcio a 7 Grosseto: le due favorite Nomadelfia e Young Boys cedono il passo e così, all’atto conclusivo, saranno Barracuda Caffè (nella foto) e Partizan Degrado a giocarsi il titolo. Per i campioni in carica del Barracuda l’opportunità di fare il back to back dopo il 3 a 0 ottenuto contro la regina della stagione regolare, frutto dei gol di Iacobucci, Ingrati e Salvadori, mentre la vincitrice della coppa cede il passo al Partizan Degrado trascinato da un super Porcari: tris per il fantasista che determina il 4 a 2 finale.