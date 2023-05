Serie D maschile L’Invicta batte 3-1 il leader Migliarino

Vittoria per 3-1 per l’Invictavolleyball nei playoff di serie D maschile. Vittoria importante per i giovani allenati da Rolando e Corazzesi che hanno battuto la capolista Migliarino Volley ritrovando smalto e fiducia dopo un periodo con alti e bassi. Una squadra giovane quella grossetana, capace di battere la prima del raggruppamento playoff senza storia, ma anche capace di perdere contro formazioni molto meno attrezzate. Tre a uno: 25-16, 22-25, 21-25, 21-25 per un successo esterno che ha quasi dell’incredibile per il sestetto grossetano che a trattati ha ritrovato ritmo e fiducia di inizio stagione.