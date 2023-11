Serie D. Il Follonica Gavorrano non si ferma. Quattordicesimo risultato utile

Follonica Gavorrano corsaro a Figline Valdarno. La formazione di Marco Masi mette a segno il quattordicesimo risultato utile consecutivo vincendo 2-1 sul campo della neo promossa. Al 13’ Regoli usufruisce di una punizione dalla distanza che spedisce sulla barriera, sulla respinta il tiro di Origlio termina la sua corsa in calcio d’angolo. Al 15’ doppia occasione per il Follonica Gavorrano, Origlio con il destro impegna il portiere, con il successivo tiro di Pino che viene ribattuto dalla difesa. Al 16’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio con Masini, ben servito da Pino. Il numero 15 con il piattone deposita la palla in rete per il gol dell’1-0. Al 20’ il Figline trova però il gol del pari. Torrini di testa su azione di calcio d’angolo batte Filippis e riporta il match in equilibrio. Al 24’ i biancorossoblù provano subito a riportarsi in avanti: Regoli ci prova da fuori con una gran botta, ma il suo tiro viene parato da Pagnini in tuffo. La ripresa si apre con l’occasione di Pino su calcio d’angolo, il suo tiro si spegne sulla difesa a due passi dalla linea di porta. Al 7’ Souare colpisce una clamorosa traversa, colpendo di testa su calcio piazzato. Al 13’ è proprio Souare a riportare in vantaggio i biancorossoblù, mettendo dentro in scivolata una bella palla messa in area da Origlio. Al 28’ Ampollini colpisce di testa su calcio di punizione ma è bravo il portiere locale.

FIGLINE: Pagnini, Dema (43’ st Laiunese), Banchelli (23’ st Caggianese), Di Blasio (10’ Sesti), Sabatini, Ficini, Zellini, Lebrun (1’ st Bonavita), Rufini, Torrini, Zhupa (30’ st Fiore). All. Tronconi.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Origlio (41’ st Modic), Pino, Souare (24’ st Grifoni), Masini (44’ st Mezzasoma), Ampollini, Botrini, Regoli (33’ Marcheggiani). All. Masi.

Reti: 16’ Masini, 20’ Torrini, 13’ st Souare.