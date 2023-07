Serie D, il Follonica Gavorrano ha un nuovo portiere: ecco Filippis

Follonica, 21 luglio 2023 - Un nuovo estremo difensore alla corte di mister Masi. Il Follonica Gavorrano annuncia l’arrivo dalla Primavera dell’Empoli del portiere classe 2004 Emiliano Filippis. Alto 1 metro e 94 centimetri, Filippis è cresciuto nelle giovanili del Siena, sua città di nascita, per trasferirsi poi nel settore agonistico dell’Empoli, dove è arrivato fino alla squadra Primavera. Ha però già maturato una proficua esperienza anche in Serie D: nel gennaio scorso si è infatti trasferito al Tau Calcio, dove ha disputato nella seconda parte di stagione 12 presenze, con ben quattro clean sheet all’attivo. Per la verità, per Filippis si tratta di un “ritorno” al Malservisi-Matteini, dove aveva disputato nel dicembre scorso l’amichevole contro i biancorossoblù, quando ancora faceva parte della Primavera dell’Empoli. E adesso non vede l’ora di iniziare l’esperienza con i nuovi compagni di squadra. «Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi e di fare esperienza tra i grandi, per crescere ancora di più di quanto non si faccia con i giovani – commenta – Ad esempio me la cavo tra i pali, ma sto cercando di migliorare anche con i piedi. Anche a livello di spogliatoio si respira un’aria diversa, l’esperienza con il Tau mi ha già aiutato molto a capire la differenza tra un settore giovanile e una prima squadra. E l’importanza di lottare all’interno delle partite si nota di più, io mi impegnerò molto per dare il massimo per cercare di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi».