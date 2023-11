Serie D femminile. Il "Giorgio Peri» si arrende al Riotorto

Ancora una sconfitta, ma a testa alta, per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. Le ragazze di coach Francesco Alpini, impegnate nel campionato di serie D di volley, hanno perso 3-2 (19-25, 22-25, 26-24, 25-21, 13-15) in casa contro l’Unionvolley Riotorto, formazione forte ed esperta. Un punto conquistato per le grossetane che, dopo aver lasciato i primi due set alla formazione ospite, hanno messo in atto una clamorosa rimonta.

Le grossetane iniziano contratte ed attacco dopo attacco il Riotorto si è portato avanti di due set a zero. Nel terzo set la squadra maremmana ha cambiato atteggiamento, incominciando a dare il meglio, da segnalare le prestazioni di Gemma Picci e della onnipresente Volpi che accompagnano le compagne al pareggio. Il tie break è stata una battaglia senza esclusione di colpi. Le due compagini hanno lottato punto dopo punto, ma alla fine l’ha spuntata il Riotorto.