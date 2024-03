Serie A1. Il Cp non va oltre il pari contro il Montebello

Non va oltre il pareggio il Circolo Pattinatori Edilfox contro il Montebello (3-3 il finale), al termine di un incontro nel quale i ragazzi di Michele Achilli hanno recuperato uno svantaggio di due reti. Il Grosseto parte con il piglio giusto e dopo nemmeno un minuto e mezzo si porta in vantaggio: dal centro dell’area Max Thiel lascia partire un tiro che sbatte sul palo alla destra di Carrion, arriva in corsa Mario Rodriguez che segna. Al 5’ Saavedra non riesce a deviare in rete una conclusione di De Oro. Al 6’ la difesa vicentina smorza il tiro dello stesso De Oro. Un veloce contropiede permette agli ospiti di pareggiare i conti: Borgo lancia Cardoso che supera il portiere Català con un tiro che s’infila sul primo palo. Il Montebbello ribalta il risultato a metà primo tempo: Lombardi parte dalla difesa, salta un avversario e mette in fondo al sacco con una conclusione volante. Al 20’ il Montebello trova addirittura il 3-1: un fallo di Cabella in area manda sul dischetto Lombardi, il quale spedisce fuori il rigore. La palla batte sulle protezioni e lo stesso Lombardi nella mischia trova il tiro giusto per segnare. Il Grosseto accorcia al 23’ grazie a un’intuizione di Saavedra che, sistemato dietro la porta, vede libero Thiel, che non lascia scampo a Carrion. A 52 secondi il Grosseto fallisce un tiro diretto con Saavedra, concesso per il fallo di Ipinazar sullo stesso capitano. Con un giocatore in più, il Circolo Pattinatori si riversa nella metà campo veneta e a 9 decimi di secondo dalla sirena Saavedra trova il pareggio, deviando in rete un tiro dalla distanza di Paghi. Nel secondo tempo il Cp tiene maggiormente palla ma è di Ipinazar il tiro più pericoloso, al 7’. Al 10’ il Montebello va vicino al nuovo vantaggio, con un palo colpito da Loguercio. A 7 minuti dalla fine il Grosseto non sfrutta una grossa opportunità: Carrion compie un mezzo miracolo sulla punizione di Thiel, fermata con la mano sinistra. A 2’20 il gran tiro di Max Thiel va a sbattere sul palo, mentre a un minuto dalla fine Rodriguez non centra la porta. Negli ultimi secondi di gara Carrion e Català salvano il risultato delle loro squadre.