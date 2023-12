Serie A Bronze. Per la Starfish una vittoria e il secondo posto

Vittoria e secondo posto nel campionato di serie A Bronze per la Pallamano Follonica Starfish. La formazione del golfo, nel sesto turno di campionato, ha vinto 24-23 sul campo della Pallamano Tavarnelle al termine di una sfida combattutissima.Partita quasi sempre in equilibrio, ripresa più volte dai chiantigiani. Alcuni errori nel finale hanno permesso ai follonichesi di portarsi a casa l’intera posta in palio. Con questa vittoria la formazione di Pesci sale a quota 8 punti in classifica, piazzandosi al secondo posto.

TAVARNELLE: Giotti, Borgianni 9, Ben Hiba 3, Vucci, Bazzani, Ciani, Singh, Jelicic, Frank, Magnani, Provvedi 6, Calosi 2, Bacci, Nardi, Varvarito 2, Silei 1. All. Rajic.

FOLLONICA: Gyorvari 8, Spadini, Tassoni 2, Salioski, Coccoluto, Zucca, Tupaylo, Toninelli, Gangemi 2, Pesci 6, Zorzi 5, Qosja, Caruso 1. All. Pesci. Follonica torna in campo sabato alle 17 al Palagolfo contro Marconi Jumpers.