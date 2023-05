Seicento atleti all’"Elegance Terre di Maremma"

Torna il triathlon a Grosseto. Oggi e domani Marina di Grosseto accoglierà il "Triathlon Elegance Terre di Maremma", l’evento con due gare (una su distanza Sprint e una su distanza Olimpico) organizzato da Sbr3 Triathlon in insieme al Comune. Come nelle edizioni precedenti la prova su distanza Olimpica (1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri in bici, 10 chilometri di corsa) si svolgerá il primo giorno. Ad ospitare l’iniziativa sarà lo stabilimento balneare Rosmarina, davanti al quale, dalle 13, partirà la fase natatoria. Nel pomeriggio di domani, dalle 15, invece si svolgerà la prova dedicata ai più giovani: quasi 400 tra i 6 e i 18 anni, divisi per categorie, tra i quali anche gli esponenti del team di casa SBR3. Quella di Marina di Grosseto sarà valida anche come prova di Coppa Toscana e circuito centro Italia (Lazio, Toscana, Umbria e Molise) e vedrá quindi sfidarsi piú di 600 atleti.