Sconfitta indolore per il "Giorgio Peri" contro il Cascina

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri si congeda al torneo di serie C femminile con una sconfitta che non fa male. La squadra allenata da coach Stefano Spina infatti ha perso 3-0 sul campo della Pallavolo Cascina, seconda forza del torneo: 25-23, 25-17, 25-13; una gara che in pratica è durata solamente il primo set, con le padrone di casa poi sempre in controllo dell’incontro, tenendo a bada le grossetane. Nel primo set Cascina ha preso un buon vantaggio a metà frazione, portandosi sul 16-11 con un allungo importante poi fino al 19-12 quando poi Rossi ha chiamato timeout. Pausa che ha consentito alle grossetane di mettere in ordine le idee rifacendosi sotto fino al 21-18 e poi sul 23-23; quando la strada per le grossetane sembrava in discesa però un muro fuori ha portato al match point la squadra di casa che ha poi chiuso il primo set con un altro muro fuori della Pallavolo Grosseto. Nel secondo set, dopo una partenza equilibrata sul 5-4 per Cascina il match è rimasto sulla solita falsariga fino al 13-11. Sul 20-17 però la formazione ospite si è arenata con le ragazze di Cascina che poi hanno chiuso in scioltezza anche la seconda frazione. Praticamente senza storia il terzo set, con il team di Stefano Spina che non è riuscito a tenere il ritmo delle avversarie.