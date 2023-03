Scoiattoli e Libellule Torneo impegnativo

Intenso fine settimana per le giovanili della Gea. Gli Scoiattoli e le Libellule (2014-2015) hanno partecipato ad Arcidosso al terzo torneo provinciale di categoria. Le tappe del circuito sono organizzate e coordinate dal comitato provinciale minibasket, presieduto dal tecnico Marco Romboli, con la collaborazione delle singole società, in questo caso il Basket 2000 Arcidosso. Al concentramento hanno partecipato, oltre agli amiatini padroni di casa, Orbetello, Follonica, Biancorossa Grosseto, Gea maschile, Gea femminile, "Agli ordini dei nostri istruttori Lorenzo Scurti, Luca Faragli, Rachele Di Stano e Daniele Spolladore – sottolinea Marco Romboli – ogni atleta in campo ha dato il massimo e il divertimento non è mancato né in campo, né sugli spalti, dove i numerosi spettatori hanno assistito divertiti e affascinati dal gioco".

Prossimo appuntamento sempre ad Arcidosso, il 26 marzo. La formazione under 17 della Gea continua a confermarsi un rullo compressore e nella seconda giornata della Coppa Toscana ha travolto (47-79) anche la Pallacanestro Femminile Pisa, la favorita per il successo finale. Le ragazze di Luca Faragli hanno disputato una gara perfetta, fatta di ottimi rimbalzi, palle recuperate e buone percentuali al tiro. Pisa, di fronte a questa prestazione, è uscita di scena praticamente dal primo quarto, concluso sotto di 14 punti, ritardo cresciuto con il passare dei minuti.

GEA U17: Tanganelli 15, Linda Picchianti 4, Panella 5, Nunziatini 21, De Michele 23, Faragli 10, Di Traglia 1, Valleriani, Martini.

Il secondo quarto è stato invece fatale alle ragazze delle under 13, battute nettamente (69-30) sul campo di Porcari. Le bimbe di Giovanni Porri hanno iniziato rimanendo sulla scia delle avversarie, chiudendo il primo parziale sotto di otto punti. Nel secondo periodo, però, hanno subìto un break di 28-9 dal quintetto lucchese che ha praticamente messo fine al confronto. Uno stop comunque preventivabile contro una formazione che ha perso solo una (contro la capolista Livorno) delle tredici gare disputate. GEA U13: Becci, Mema, Marconi 1, Giorgi, Manganelli 2, Diacene 4, Pepi 23, Della Valle Mazzi.