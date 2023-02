"Salvezza tranquilla e valorizzare i giocatori"

Roberto Cretaz, l’uomo venuto dal Nord, è il nuovo allenatore del Grosseto. Il tecnico, 46 anni, originario di Aosta, ha avuto una carriera di calciatore in alcune società valdostane e piemontesi e, poi, esperienze pluriennali come allenatore in diverse società come il Pdha, Lg Trino e Castellanzese dove è rimasto fino a ottobre: poi per motivi familiari ha interrotto il rapporto. Cretaz è il terzo allenatore (Silva e Liguori) che siede sulla panchina del Grifone in questa stagione. Il suo arrivo in Maremma lo ha spiegato il dg Vetrini. "Ho parlato con Grammatica, ds del Ravenna per avere alcuni indicazioni, rivelatesi inutili, su mister Serpini. Da qui è partito il discorso su Cretaz che si è concluso in maniera positiva".

"Ringrazio il direttore e la società – ha esordito Cretaz, alla sua prima esperienza in una società di livello–. Sono venuto in Maremma perché voglio fare qualcosa di importante con il Grosseto e, come ha detto il direttore Vetrini, il primo obiettivo è la salvezza che prima arriva e meglio è. Osservando la classifica siamo più vicini sotto che sopra, ma dobbiamo andare avanti partita per partita. Ripeto al più presto bisogna raggiungere una salvezza tranquilla. Altro obiettivo è quello di valorizzare i giocatori senza far perdere loro le proprie caratteristiche. Siccome la classifica è quella che è dovremo adattarci agli avversari e non essere in grado solo di proporre. Ci saranno momenti dove dovremo essere più pratici. Domenica ad esempio abbiamo una partita importante, la sfida con il Follonica Gavorrano e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi". Il neo tecnico biancorosso, poi, ha ricordato di aver visionato il Grosseto tre-quattro volte e di conoscere personalmente, avendo giocato con lui, Ciolli allora giovane difensore nell’Alessandria. Per quanto riguarda il modulo che preferisce, mister Cretaz ha confermato il modulo 4-3-1-2 con la difesa a quattro e il trequartista: ruolo difficile da coprire, secondo noi, con i giocatori dell’attuale rosa biancorossa.

Sul girone in generale il tecnico valdostano ha precisato che "si tratta di un girone difficilissimo dove vi sono più attaccanti importanti rispetto alle difese". In apertura di conferenza-stampa mister Cretaz è stato presentato dal direttore generale Filippo Vetrini il quale ha ribadito che "l’obiettivo è la salvezza tranquilla e ci attendono undici gare assai difficili per cui abbiamo bisogno del sostegno di tutti per affrontare il prossimo anno da protagonista anche se in giro c’è tanta invidia come leggo sui social nei confronti della proprietà e della dirigenza. Per quanto riguarda l’allenatore Favarin non esiste alcun caso e ripeto che la scelta di Cretaz è stata esclusivamente fatta dalla dirigenza del Grosseto e mi auguro che lui possa essere anche l’allenatore del prossimo campionato". Ieri pomeriggio al "Palazzoli" primo allenamento con il nuovo preparatore atletico Nicola Stagnaro. Mister Cretaz ha già dato alcune indicazioni ai giocatori interrompendo spesso le azioni.

Paolo Pighini