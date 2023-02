Sale la febbre derby Dove trovare i biglietti

Sale la "febbre" da derby maremmano di serie D. Domenica infatti al Malservisi-Matteini di Gavorrano per l’incontro tra Follonica Gavorrano e Grosseto. La società mineraria ha infatti comunicato che sono in vendita i biglietti per la partita di campionato, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di serie D. I biglietti sono disponibili in prevendita al costo unico di 11 euro, disponibili on line sul circuito Ciaotickets (https:www.ciaotickets.combigliettifollonica-gavorrano-grosseto). Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di sabato 18. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto i 10 anni di età entreranno gratuitamente. Saranno previsti inoltre modifiche alla viabilità e agli accessi in occasione della partita. Per il match sono state diramate alcune disposizioni per regolare il traffico nei pressi dello stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Per i tifosi biancorossoblù, si potranno ritirare i biglietti o gli accrediti al botteghino in via Morandi 2. Per quanto riguarda la viabilità, la strada delle Colacchie sarà chiusa al traffico: si consiglia di accedere alla zona dagli altri accessi. Piazza Bertini sarà inoltre chiusa per agevolare l’accesso allo stadio dei tifosi locali, quindi per il parcheggio si consiglia di parcheggiare le auto in piazza Togliatti o zone limitrofe. Il piazzale del parco pubblico e il piazzale della piscina saranno invece riservati ai tifosi ospiti. A livello giovanile la società mineraria, nell’ultimo fine settimana, ha visto il pareggio della squadra Juniores. E’ terminato con un pareggio per 1-1 il derby della formazione Juniores biancorossoblù giocato tra le mura amiche contro il Grosseto. La formazione allenata da Giacomo Ricca è passata in vantaggio al 30’ con Giovannucci, mentre il pareggio della squadra grossetana è arrivato al 40’. Un pareggio che fa comunque ben sperare per il proseguo della stagione. Nel prossimo turno i biancorossoblù faranno visita alla Sangiovannese.