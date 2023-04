Rosadini e Capitani vincono il torneo riservato ai dipendenti di Banca Tema

Andrea Rosadini e Paolo Capitani vincono il torneo di padel riservato ai dipendenti di Banca Tema. Si è svolto sabato 15 aprile presso il Padel Village in località le Poggiole ad Arezzo il secondo torneo di padel riservato ai dipendenti del suddetto istituto di credito. Ben 24 i partecipanti provenienti da tutte le zone in cui opera Banca Tema. Di seguito i dipendenti che hanno partecipato al torneo: Alessandro Vichi, Andrea Rosadini, Beatrice Cottini, Blu Marziale, Chiara Merli, Francesca Antichi, Elisa Marchetti, Enrico Zagari, Enzo Gentili, Fabio Rosignoli, Fabrizio Rossi, Francesco Del Ciondolo, Giampiero Bigi, Luca Lippi, Luca Vanni, Marco Dionisi, Marco Guadagnoli, Marco Pietrelli, Massimiliano Trentini, Massimo Andrei, Massimo Paolucci, Nicola Santini, Paolo Capitani, Umberto Saule. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Andrea Rosadini e Paolo Capitani, vincitori in finale su Marco Pietrelli e Giampiero Bigi. Le prime sette coppie (5 maschili e 2 femminili) adesso rappresenteranno Banca Tema il 13 maggio ospiti della Bcc Colli Albani, al quarto Bcc Padel Tour. Il Trofeo Etrusco invece è stato vinto dalla coppia formata da Elisa Marchetti e Massimiliano Trentini.