Romeo Monaci più bravo di tutti: a Firenze arriva il titolo regionale indoor

Fine settimana entusiasmante per l’Atletica Grosseto Banca Tema in giro per l’Italia. La società del presidente Adriano Buccelli ha colto un titolo toscano indoor, con Romeo Monaci, e diversi piazzamenti ai Campionati Italiani Fispes Indoor 2023. A Firenze, ai Campionati regionali di prove multiple indoor, con il punteggio di 4411, Romeo Monaci si laurea campione toscano indoor 2023 di eptathlon. A Firenze, il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha corso i 60 metri in 7’’01 ed i 60 ostacoli in 8’’77, ha saltato 1.74 nell’alto, 6.33 metri nel lungo e 3.10 metri nell’asta ed ha lanciato il peso a 12.86 metri, poi la chiusura con i 1000 metri in 3’20. Diana Moraru, Lorenzo Mussio e Giuseppe Renis hanno invece partecipato ai Campionati Italiani Fispes Indoor 2023 di Ancora. Primo posto per Moraru nel 60 metri, argento per Renis negli 800 metri e triplo secondo posto per Mussio (200 metri, 400 metri e lungo). E intanto domenica l’Atletica Grosseto ospita la seconda prova del Trofeo Toscano di Marcia. In apertura di mattinata anche la terza giornata delle Miniolimpiadi. Il programma: ritrovo alle 8.45, alle 9.40 ci saranno le Miniolimpiadi con gli Esordienti A, B e C impegnati negli 800 e 500 metri; alle 10.10 la marcia Ragazze 10:10 - Ragazze (2 chilometri), alle 10.25 la marcia Ragazzi (2 chilometri), alle 10.45 la marcia CadettiCadette (5 chilometri 3 chilometri), alle 11.30 la marcia Allieve (5 chilometri), alle 11.30 la marcia JunioresPromesseSenior (10 chilometri).