Rissa fra tifosi: Capalbio e Marsiliana multate. Giocatore fermato tre giornate

Rissa tra tifosi in Terza categoria, e squalifiche ai giocatori maremmani. Queste le sanzioni nei campionati di calcio dilettantistici. In Promozione, due giornate di squalifica per Comparini (Sant’Andrea); una giornata di squalifica per De Michele (Sant’Andrea). In Prima categoria, tre giornate a Alessio Melchionda (Fonteblanda) "per condotta violenta verso un calciatore avversario"; due giornate di squalifica per Gabotti (Montiano); una giornata di squalifica per Aguzzi (Fonteblanda). In Seconda categoria, una giornata di squalifica per l’allenatore Chinellato (Marina); tre giornate di squalifica per Vento (Cinigiano), Ibraimi (Santa Fiora) entrambi "per condotta violenta verso un calciatore avversario", Leye (Marina) "espulso per aver offeso il direttore di gara". Una giornata per Belhjou, Ionescu e Svizzeretto (Alberese), Meneghini, Panfilo, Tenerini (Marina), Romano (Nuova Grosseto), Marcucci (Roccastrada), Todja (San Quirico), Moscarini, Seravalle (Virtus Amiata). In Terza categoria, 100 euro di ammenda a Capalbio e Marsiliana, entrambe, "per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari al termine della gara"; 70 euro di ammenda alla Maglianese "per non aver presentato la richiesta della forza pubblica"; tre giornate a Venanzi (Marsiliana) perché "espulso per fallo di gioco ritardava l’uscita dal terreno di gioco proferendo frase offensiva nei confronti del direttore di gara", due giornate a Chechi (Braccagni), una giornata a Culicchi, Smajli (Atletico Grosseto), Lorizzo, Raucci (Capalbio).