Rispoli sempre più padrone del "Trofeo d’Inverno"

Mountain bike e ciclismo su strada stanno animando la Maremma in questo inizio di anno. Sulle ruote "tacchettate" Federico Rispoli è sempre più padrone del Trofeo d’Inverno mountain bike Uisp, dopo il dominio nel trofeo Batignano. Nella penultima tappa della manifestazione Uisp, organizzata dalla MareVettaMare, il portacolori del Team Giannini infligge oltre cinque minuti di distacco ad Antonio Tiralongo, Vo2 Cycling Team; completa il podio Juri Pizzi, Team Promotech. Tagliano l’arrivo posto nel centro storico di Batignano in 56, un buon successo per la gara. Alla fine copertina d’obbligo per Rispoli: "Sono stato un anno e mezzo fermo per impegni lavorativi – ricorda il corridore argentarino – ma quando ricomincio, lo faccio per bene". Nel trofeo d’inverno Rispoli non ha avuto rivali: "Cerco di correre contro me stesso – afferma – a fine gara scarico i dati e vedo come sono andato, poi la domenica successiva cerco di migliorare. Sono state quattro corse molto belle, con percorsi splendidi, davvero complimenti agli organizzatori. Adesso proverò anche qualche corsa fuori dalla provincia". Per il ciclismo su strada invece, dopo il successo ottenuto nel Trofeo "Po-lesine" il Marathon Bike di nuovo in scena domenica mattina a Ribolla con il "Trofeo Maiano", gara amatoriale di ciclismo sotto l’egida della Uisp di Grosseto, con la colla-borazione dell’Avis di Ribolla. La manifestazione rientra nel progetto "Corri in Provincia" patrocinata dalla Provincia di Grosseto. Partenza alle 9.30.