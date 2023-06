Riotorto Run", Podisti della Maremma fuori Provincia per la Gara Uisp Corri nella Maremma"

Il circuito podistico Uisp Corri nella Maremma oggi "sfora" fuori provincia con la "Riotorto Run", gara agonistica con partenza e arrivo a Riotorto, in provincia di Livorno, ma a due passi da Follonica e dalla Maremma.

Il comitato Uisp di Grosseto oramai da alcuni anni ha deciso di coinvolgere anche altre province limitrofe al campionato di corsa, con gli atleti maremmani che dal nord a sud della Maremma si spostano per correre. Oggi, con partenza alle 18 da via De Amicis, va in scena questa gara di 10 chilometri e 600 metri organizzata dall’Atletica Rivelino. Saranno offerti gadget ai primi 150 iscritti. Premiazioni per le categorie maschili: premi per i primi dieci amatori (18-39 anni), premi per i primi venti senior (40-49 anni), premi per i primi 15 veterani (50-59 anni), premi per i primi 10 argento (60-69 anni), premi per i primi tre oro (70 anni e oltre).

Presenti tanti podisti della provincia di Grosseto in cerca di punti da mettere in cascina per le classifiche del Corri nella Maremma.