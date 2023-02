"Rimembranza" Settanta chilometri per un trofeo

Si corre oggi il Trofeo Rimembranza di ciclismo. La gara, organizzata dal Team Marathon Bike, andrà in scena a Bagno di Gavorrano: ritrovo alle 14.40 a Bagno di Gavorrano, e partenza alle 15.30 per una gara di settanta chilometri. I ciclisti dovranno affrontare un circuito da ripetere sette volte che toccherà le seguenti vie e località: Bagno di Gavorrano, via F.lli Cervi, inizio circuito da ripetere sette volte, da via Marconi, strada provinciale 82, Filare, strada provinciale 104, strada provinciale 60, via G. Rossa. L’arrivo è posto in prossimità delle prime case di Filare. Saranno premiati i primi tre di categoria delle seguenti fasce d’età: Elite sport (19-29), M1 (30-34), M2 (35-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 (50-54), M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (65oltre), donne. Il Trofeo Rimembranza fa parte del Campionato Marathon Bike.