Ribolla e Montieri con due sfide salvezza

Obiettivo salvezza da conquistare per le due formazioni maremmane impegnate nel girone C di Seconda, categoria: Ribolla e Montieri oggi saranno infatti impegnate in due sfide delicatissime per la salvezza. In primis il Ribolla, che sarà sul campo degli Etruschi Livorno, e per il Montieri in casa col Marciana Marina, che ha gli stessi punti dei biancoverdi. Due sfide tra formazioni molto ravvicinate in classifica, dove perdere vorrebbe dire complicarsi maggiormente la vita in quella che è la corsa verso la salvezza. Una vittoria invece vorrebbe dire tornare a respirare. Il programma: Etruschi Livorno-Ribolla, Montieri-Marciana Marina.