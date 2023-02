"Rammarico, ma c’era un rigore Qualcosa però deve cambiare"

"C’è sicuramente rammarico quando si perde soprattutto quando dopo venti minuti sei sotto di 2-0 e con una gara quasi compromessa. I ragazzi hanno cercato di riprenderla, ma non ci sono riusciti. Dispiace per la prima mezzora: c’è da registrare qualcosa".

Il tecnico Roberto Cretaz, amaro il suo debutto sulla panchina biancorossa, commenta così la sconfitta con il Follonica Gavorrano.

"Tuttavia nonostante quello che viene detto – prosegue il tecnico valdostano – vorrei rivedere l’episodio nel finale dove per me c’era un rigore. E poi vorrei rivedere anche l’azione del loro primo gol: perchè, poi, alla fine, sono gli episodi che decidono una partita. Nella ripresa loro, squadra ben organizzata, non ci hanno mai impensierito e si sono limitati a difendere il vantaggio. Potevamo portare a casa qualcosina di più, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo cambiare atteggiamento e registrare qualcosa nei vari reparti, ma non meritavamo di perdere. Martedì si riparte. Qualcuno deve capire i miei concetti".

Sull’esclusione a sorpresa di Crivellaro il mister è stato categorico: "In settimana ho visto meglio altri giocatori". A fine partita ha parlato soltanto il neo tecnico in casa del Grifone.

Con questa battuta d’arresto e – complici i risultati arrivati dagli altri campi – il Grosseto viene risucchiato di nuovo nella zona calda dei plau out. E questo, alla vigilia della gara con il Livorno, non fa certo morale. Speriamo però serva a dare una scossa.