"Questo non è più calcio Ma salveremo il Grifone"

Grifone oggi in attesa delle decisioni del giudice sportivo. Con molta probabilità il risultato del match oggi non sarà omologato dal giudice sportivo per il reclamo presentato dall’Us Grosseto per il problema di misurazione delle due porte, ma rimangono da valutare le espulsioni del tecnico Cretaz, del preparatore atletico Stagnaro e del team manager Faenzi. Intanto il direttore generale Filippo Vetrini si è sfogato su Facebook. "Rompo il silenzio soltanto per poche righe per quello che sta succedendo nell’ultimo mese a Grosseto. E’ la prima volta in quarant’anni di calcio che assisto a spettacoli del genere. Abbiamo sbagliato nella partita contro il Livorno, abbiamo chiesto scusa ad un’associazione, quella degli arbitri, alla quale sono fiero di aver prestato la mia misera opera per dieci lunghi anni. Conservando amicizie che durano e dureranno tutta la vita. Ma ora è il momento di dire basta: questo non è calcio. Quello avvenuto a Gavorrano, contro il Livorno, ad Orvieto eora ieri a San Giovanni non è calcio. Sono orgoglioso di quello che ho visto ieri in curva a San Giovanni: il popolo grossetano si è stretto tutto unito ai colori del Grifone, donne, bambini, adulti tutti uniti per difendere accanto a chi ha messo più soldi nel Grosseto in tre mesi che tanti chiacchieroni in diversi anni: l’onore di una maglia e di una città. La salveremo, è una promessa, contro tutti e contro tutto. Avanti Grifone".