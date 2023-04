Quarto successo consecutivo per l’Invicta

Quarta vittoria di fila nel campionato di serie B maschile per l’Invictavolleyball. La formazione allenata da Fabrizio Rolando, a Marina di Grosseto, ha battuto il Modena Volley 3-0 (25-21, 27-25, 25-23) scavalcando così il Kabel Volley Prato in classifica. Momento positivo per Galabinov e compagni, giunti ora in ottava posizione. E’ stata una sfida in discesa quella dei grossetani che hanno tenuto in mano l’incontro, sfruttando al meglio i passaggi a vuoto degli avversari, ed accelerando nei momenti decisivi. Fino al 17-16 del primo set la sfida è stata in bilico, poi Pantalei ha portato all’allungo, con Pellegrino che poi chiude i conti sul 25-21. Nel secondo set la sfida è stata avvincente, con l’Invicta in fuga, ma poi ripreso dai modenesi. Vittoria ai vantaggi per Rolando ed i suoi ragazzi contro un avversario duro a morire. Combattuto il terzo set, ma a vincerlo sono stati ancora i grossetani che hanno saputo tenere bene in difesa, soprattutto a muro, e sono stati decisamente incisivi in attacco.