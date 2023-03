Ventitreesimo turno nel campionato di Promozione con le tre squadre maremmane del girone C a caccia di punti salvezza per evitare di restare inguaiate nelle giornate finali del torneo. Sfida delicatissima per l’Invictasauro. La formazione di Tommasi, entrata in una crisi di risultati da febbraio, oggi sarà sul campo dell’Atletico Etruria: le due formazioni sono entrambe invischiate nella corsa salvezza, con i grossetani che hanno sei punti in più in classifica. Ai grosssetani serve un cambio di marcia, perché la squadra alterna ottime prestazioni ad altre davvero deludenti. Sfida da non perdere per nessun motivo per evitare di finire poi nella corsa alla salvezza che nelle ultime giornate rischia di essere davvero una questione fratricida. Turno casalingo per l’Atletico Maremma, ad oggi la squadra che sta meglio a livello di classifica delle tre maremmane. I rossoverdi sono a 29 punti, ma non posso dormire sonni tranquilli, visto che i playout sono distanti solo tre lunghezze. Oggi al Burioni arriva l’Urbino Taccola, formazione che ha 35 punti e naviga nella zona playoff. Un team allestito bene e con ambiziosi che va preso con la giusta mentalità, cercando di approcciare l’incontro da subito nella maniera corretta. Lorenzini e i suoi ragazzi sono consapevoli di essere una formazione che può tenere testa a tutti in questo girone, cali di concentrazione permettendo. Trasferta per il Sant’Andrea. I ragazzi di Michele Cinelli saranno sul campo del Colli Marittimi, altra squadra in aria di playoff, per un incontro davvero complicato e difficile da interpretare. I biancocelesti domenica scorsa hanno perso una gara che andava vinta a tutti i costi, e che sembrava vinta, cedendo poi nel finale contro un Saline che sembrava una formazione abbastanza appa portata, ed ora non possono permettersi passi falsi. Mancherà Bruni, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Un’assenza che comunque Cinelli riuscirà a sopperire, vista la rosa a disposizione. Il programma: Atletico Etruria-Invictasauro, Atletico Maremma-Urbino Taccola, Colli Marittimi-Sant’Andrea.