Primo posto a Dubai per il Triathlon Grosseto sul gradino più alto del podio con Alessio Rispoli

Primo posto a Dubai per il Triathlon Grosseto. Gradino più alto del podio per Alessio Rispoli che ha partecipato alla gara di triathlon a TriYas ad Abu Dhabi, sul circuito di Formula1 Yas Marina. Primo posto e medaglia d’oro per la specialità "Sprint", una specialità dove bisogna dare tutto in pochi minuti per eseguire i tre sport che la compongono, nuoto, bicicletta e corsa. La gara si è svolta a Dubai sotto un caldo torrido, con una grande umidità, dove Rispoli ha guadagnato subito un buon margine nella prima frazione di nuoto sui 750 metri, dove la temperatura del mare non era proprio invernale; ottimo il cambio in zona T1 che lo ha portato subito in sella per i 20 chilometri di ciclismo, per poi volare nei 5 chilometri di corsa. Una gara tutta in solitaria, fatta in testa dalla prima alla terza sessione per Rispoli che ha tagliato il traguardo a braccia alzate. Alessio Rispoli ha tagliato il traguardo distanziando il suo avversario di due minuti. Un risultato importante per Alessio Rispoli classe 1989, tesserato con la Triathlon Grosseto, che da anni gareggia ad alto livello, e che ora si preparerà per le World Triathlon Series di Abu Dhabi il prossimo sabato 4 marzo.