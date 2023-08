Prima Divisione Volley: Presente anche l'Invicta Rosa

Nata appena due stagioni fa, la sezione femminile dell’Invicta ha deciso di ampliare non solo lo staff tecnico ma anche di acquisire per la prima volta il titolo per una categoria senior, quello della Prima Divisione. "Avevamo partecipato al bando federale per ottenere il titolo di serie D totalmente Under 18 , e lo avevamo di fatto anche vinto – ha detto il ds Francesco Masala –. Ho dovuto scrivere alla Federazione della nostra rinuncia, visto che nel frattempo avevamo avuto un’altra opportunità che secondo noi era più congeniale alle nostre condizioni attuali. La Prima Divisione ci permetterà di tenere in gioco tutte le atlete, senza vincoli di età, e soprattutto poter fare attività senza vincoli anche nella prossima stagione.. In realtà la "prima squadra" è molto giovane; infatti sarà composta interamente da ragazze Under 18. Inoltre sono stati presi i diritti per una terza divisione femminile allenata da mister Sonia Feltri per far fare esperienza a tutte le ragazze che vogliono mettersi in gioco e migliorare.