Prima Divisione Iniziano i playoff

Si chiude la stagione regolare del campionato di Prima Divisione calcio a 5 Uisp, con il torneo che entra nella fase più emozionante ed attesa, ovvero quella dei playoff. Il Muppet Etrusca Vetulonia, già sicuro del primo posto in regular season e quindi direttamente in finale, vince 16 a 10 l’incontro ricco di gol contro il Montalcino, con Stefanini e Briaschi mattatori dell’incontro: quest’ultimo, con otto reti, stacca anche i rivali nella corsa a capocannoniere. Per Pacenti e compagni, invece, l’appendice dei playout contro I Rigattieri Cdp, che escono sconfitti 3 a 7 contro un Barbagianni Carrozzeria Tirrena che negli ultimi due mesi ha letteralmente volato. Tornando alla zona playoff, secondo posto per l’Atletico Barbiere che grazie all’8 a 5 sull’ Fc Bascalia (Tichem 5) determinato dalla grande prestazione di Merkoqi, mantiene la distanza dal Muppet ed evita che si crei la forbice per non disputare i playoff. La squadra di Di Girolamo incontrerà la Pizzeria Ballerini, che riposava, mentre il team moldavo, giunto quarto, se la vedrà con lo Sporting Talamone che, con i gol di Giagnoni, vince in rimonta (8-5) la sfida contro la Tpt Pavimenti con Canuzzi in grande spolvero. Questi gli accoppiamenti playoff: Atletico Barbiere-Pizzeria Ballerini e Sporting Talamone-Fc Bascalia. Il playout sarà invece I Rigattieri Cdp-Montalcino. Con il mese di maggio intanto si mette in azione la macchina organizzativa dei tornei estivi, con tante manifestazioni che verranno disputate in tutta la provincia. Sono già aperte le iscrizioni per il 3° torneo città di Grosseto di calcio a 7, al centro sportivo di Roselle. Per info contattare Massimo Ghizzani 3281006698, Fabio Capodimonte 331 3654809 e Lorenzo Croci 3899227016. Ma anche il Wheelchair di Porto Ercole, giunto alla quarta edizione, sta scaldando i motori, in quello che è diventato il torneo di calcio a 5 di riferimento per il Sud della Maremma. Il torneo è organizzato in collaborazione con l’Asd Wheelchair Maremma, per info contattare Andrea 3286119299, Fabio Capodimonte 3313654809 e Lorenzo Croci 3899227016.