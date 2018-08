2 min





Grosseto, 20 agosto 2018 - Al via la preparazione della Gea Basketball Grosseto in vista dei primi impegni della stagione 2018-2019. Agli ordini del nuovo coach Pablo Crudeli si presenteranno alle 20 al campo Zauli (da martedì 21 gli allenamenti si svolgeranno però al Palasport di via Austria) i giocatori che faranno parte del roster della serie D e quelli degli under 18, che per la prima settimana lavoreranno insieme ai più grandi. Ad affiancare Crudeli saranno il viceallenatore Luca Faragli e il preparatore atletico Stefano Teglielli. I biancorossi esordiranno in Coppa Toscana sabato 8 settembre sul parquet di Cecina, poi giocheranno il 12 e il 16 davanti al pubblico amico contro il Donoratico e il Valdicornia. Il 22-23 settembre sono previsti i quarti di finale, mentre le Final Four di Coppa sono state messe in calendario il 5-6 gennaio 2019. Il campionato di serie D scatterà invece tra sabato 29 e domenica 30 settembre. E tale proposito la Gea Grosseto è stata inserita in un girone tutto nuovo, con formazioni senesi, aretine e fiorentine. L’unica avversaria affrontata negli ultimi due campionati è il Castelfiorentino, battuto nello scorso torneo dalla Gea Cooplat sia in trasferta (74-44) che in casa (66-60). Ecco le squadre che compongono il girone A della serie D: Firenze 2 Basket, Bianco Blu Affrico Firenze, Basket Asciano, Sestese, Minibasket Valbisenzio, Laurenziana Basket Firenze, Pallacanestro Calenzano, Virtus Certaldo, Poggibonsi Basket, A. Galli San Giovanni Valdarno, Gialloblù Castelfiorentino, Valdambra Valdarno, Club Biancoverde Firenze, Pall. Campi Bisenzio, Gea Basketball Grosseto, Jocker Olimpia Legnaia.





