Poker di reti di Davide Banini E il Follonica batte 7-3 il Valdagno

Tre punti d’oro per il Follonica che supera nettamente il Valdagno al Capannino (7-3 il finale) blindando di fatto una delle prime cinque posizioni. I biancazzurri hanno annichilito i veneti fin dalle prime battute del match. Pronti via e il Follonica si trova in vantaggio di due gol: è Davide Banini (nella foto) a inaugurare la sua serata con una bella rete in solitaria (alla fine della partita segnerà un poker) imitato poco dopo la Marco Pagnini. Ma il Valdagno riapre il match quasi alla fine del primo tempo grazie a una deviazione di Garcia. Ma nei tre minuti che mancano alla fine del primo tempo c’è tempo per altri due gol del Follonica: Davide Banini segna su tiro diretto (blu a Piroli) e il fratello Francesco lo imita dal dischetto: 4-1. Nel secondo tempo il Follonica va sul velluto nonostante Ojeda segni dopo un bello slalom la rete del 4-2. Davide Banini prima e Montigel poi chiudono il match che di fatto finisce con qualche folata del Valdagno con Giuliani (l’ultimo a mollare) che sbatte però ripetutamente su un Barozzi formato mundial. Lo stesso giovane argentino, però, trova il 6-3 con una deviazione volante dopo una bella azione di Garcia. La partita si chiude con il poker di Banini (per lui anche due punizioni sbagliate, un palo e una traversa clamorosi), che raccoglie al volo un assist al bacio del fratello Francesco. Una rete che beffa ancora una volta uno Sgaria davvero sottotono, del resto per niente aiutato dalla sua difesa. Follonica terzo con 44 punti. Il tabellino. Follonica: Barozzi (Irace); F. Pagnini M. Pagnini (1), D.Banini (4), F. Banini (1), Bonarelli, Bracali, Polverini, Montigel (1). All. Sergio Silva.