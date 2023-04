Playout: tre sfide per la salvezza

Con il Manciano già promosso agli spareggi regionale, non essendosi disputati i playoff nel girone D di Seconda categoria, oggi si gioca per non retrocedere. Nel girone C infatti si è salvato a due domeniche dal termine il Montieri, mentre il Ribolla oggi è chiamato da una sfida da dentro o fuori sul campo elbano del Marciana Marina. Salvezza che passa dagli spareggi, col team allenato da Galeotti che nelle ultime giornate è apparso proprio in caduta libera. Spareggi salvezza anche nel gruppo D, visto come il distacco del Manciano sulla terza in classifica, ha in pratica decretato vincitore dei playoff il team biancorosso che ora avrà alcune settimane di tempo per prepararsi in vista delle finali regionali. Per la salvezza, doppio playoff difficilissimo da pronosticare: Caldana-Virtus Amiata e Nuova Grosseto-Alberese. Chi perde va in Terza categoria assieme al San Quirico. Chi vince è salvo. Il programma: playout, Caldana-Virtus Amiata, Nuova Grosseto-Alberese, Marciana Marina-Ribolla.