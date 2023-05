Playoff scudetto, l’Atlante Under 19 inarrestabile Sconfitto per sei reti a una il Modena Cavezzo

L’Under 19 dell’Atlante non si ferma più. Il team di Izzo ha battuto anche il Modena Cavezzo nel primo turno nazionale dei playoff scudetto. Non finisce più di stupire l’Atlante Grosseto che, dopo aver vinto il campionato, la semifinale e finale dei playoff regionali, ha anche superato la squadra di serie A2, del Modena Cavezzo per 6-1, al termine di una grande partita dove si sono viste giocate sopraffine. Con questo ennesimo successo i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli, sono approdati con pieno merito tra le prime otto squadre in Italia, in attesa domenica prossima di ricevere al Palabombonera la corrazzata Venezia Mestre. Atlante Grosseto: Guarducci, Serghej, Agnelli, Kacper, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Didac, Jesus. All. Izzo. Modena Cavezzo: Vigliotti, Gnecco, Cuomo, Cosenza, Matarese, Izzo, Baratto, Degiacomi, Aligante, Vlasi, Santoro, Dakir. All. Minopoli. Reti: 8’ Jesus, 9’ Lessi, 10’ Izzo, 23’ e 32’ Galeota, 35’ e 38’ Didac.