Playoff scudetto amari Follonica, niente da fare

Finisce al Palaforte la stagione del Galileo Follonica hockey. La squadra di Sergio Silva perde gara tre in Versilia (5-3 il finale) e sarà il Forte dei Marmi ad affrontare il Lodi nella semifinale scudetto che inizierà mercoledì prossimo.

Il Forte dei Marmi parte fortissimo nella prima frazione e si porta sul 3-0 nei primi 15 minuti. Dopo un giro di lancette è Ambrosio che buca Barozzi dopo un assist al bacio di Illuzzi. Poco dopo Gil raddoppia da campione dimostrando di avere ancora un passo in più rispetto agli altri. Il tris di Ambrosio arriva di furbizia: l’italoargentino da dietro porta fa carambolare la palla sulle spalle di Barozzi ed entra in porta.

Ma il Galileo Follonica non molla: Francesco Banini accorcia prima della fine del primo tempo e nei primi 5 della ripresa accorcia con Cancela e pareggia con Davide Banini. La traversa di Marco Pagnini nega il vantaggio al Follonica e quando sembrava che la spinta fosse tutta maremmana il Forte accelera con Gil – gol di astuzia – e chiude con Gual che approfitta di una disattenzione difensiva dei biancazzurri. Il Follonica ci prova fino alla fine ma non basta: Gnata para tutto fino alla fine anche grazie a molti errori dei biancazzuri che con Bonarelli falliscono l’occasione per riportare a galla la squadra del Golfo.

Galileo Follonica: Barozzi (Maggi); Cancela, Bonarelli, Montigel, Bracali, M.Pagnini, F.Pagnini, D.Banini, F.Banini. All. Silva.