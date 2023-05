Playoff e spettacolo Edilfox, grande vittoria

Il Cp Edilfox rimane in vita, batte il Trissino (8-6 ai supplementari) e porta la serie di semifinale a gara quattro che si disputerà sabato sera a Follonica.

Primo temo molto combattuto con Menichetti che salva più volte su Ipinazar, Gavioli e Malagoli. A 5’35 una gran girata di De Oro, servito da Saavedra porta in vantaggio l’Edilfox che va poi sfiora il raddoppio con un tiro di Mount che sbatte sulla traversa. Poi è Mendez a colpire la traversa. Il Grosseto colpisce in contropiede. Mount serve Saavedra, il capitano scarta Zampoli e deposita in rete. Al 2’ della ripresa Mount manda a lato un contropiede e qualche istante dopo arriva anche il 3-1 con De Oro. Al 5’ Mendez viene atterrato in area e gli arbitri concedono un rigore che Malagoli infila all’incrocio. Ipinazar a 4’30 riporta il punteggio sul 3-3. Nacevich riporta avanti il Grosseto all’11’ con tiro da dietro porta che carambola su Zampoli ed entra in rete. Malagoli ristabilisce nuovamente la parità su una punizione di prima, mentre Paghi sotto porta trova il 4-5. Nell’azione della rete, però, c’è l’espulsione di De Oro e con l’uomo in più il Trissino impiega quindici secondi per trovare il 5-5. Al 16’ Mendez porta per la prima volta il Grosseto in svantaggio. Il Cp non s’arrende e Saavedra trova il varco giusto per il 6-6. A 2’15 del primo supplementare il Grosseto torna avanti: traversa di Mount e girata spettacolare di Nacevich. Sull’assist volante di Mount, Saavedra firma l’8-6.