Play off e play out Come funzionano

Il Follonica Gavorrano se la vedrà contro il Poggibonsi, mentre il Grosseto per salvarsi dovrà vedersela con il Terranuova Traiana. Domenica inizieranno i playoff e i playout. I play off mettono di fronte seconda e quinta classificata, terza contro quarta e si concluderanno domenica 21 maggio con la sfida tra le due vincitrici.

I playout invece si svolgeranno in gara unica domenica col Grosseto penalizzato dalla classifica avulsa essendo arrivato a quota 41 punti come Sangiovannese e Ostiamare. Chi perde retrocede in Eccellenza, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i supplementari, persistendo la parità retrocederanno le squadre peggior classificate al termine della stagione regolare. Quindi, al Grosseto sarebbe sufficiente il pareggio per restare in serie D.