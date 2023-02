Per l’Atlante vittoria a tavolino con il Pontedera

L’Atlante Grosseto, pur non avendo giocato questo fine settimana per la pausa, esulta lo stesso. La squadra di calcio a 5 maschile allenata dal tecnico Alessandro Izzo, impegnata nel campionato di serie B, ha vinto il ricorso contro il Pontedera. Vittoria a tavolino per 6-0 in favore dell’Atlante Grosseto ai danni del Pontedera. Questo è stato il verdetto del giudice sportivo: con l’avvocato De Renzis, che ha deciso di accogliere il ricorso che i grossetani avevano presentato in merito alla sfida casalinga delll’11 febbraio. Nella gara in questione, infatti, il Pontedera aveva inserito in distinta Nicola Morganti il quale però doveva scontare ancora una giornata di squalifica assegnatagli nella passata stagione, quando militava nelle file dell’Arpi Nova. Con questa vittoria a tavolino, l’Atlante Grosseto, inserito nel girone C di serie B, sale così al secondo posto agganciando il Bologna a quota 45 punti, mentre il Pontedera preserva comunque la settima piazza, ma si vede scivolare a cinque lunghezze di distanza dal Futsal Prato. I grossetani, che avevano perso sul campo l’incontro, hanno ribaltato in "tribunale" le sorti di quel derby toscano grazie al ricorso presentato subito dopo la sfida contro gli amaranto.