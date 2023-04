Per l’Aequilibrium tre atlete da applausi

Trasferta a Livorno da incorniciare per le ginnaste dell’associazione sportiva dilettantica Aequilibrium di Bagno di Gavorrano che hanno aperto la prima prova del campionato Silver LB3 con ottimi risultati: sono infatti arrivati un argento e due bronzi da tre giovani atlete alle prime armi in pedana ma già vogliose di mettersi in mostra con il proprio talento.

In un campo gara affollato da centinaia di ginnaste, provenienti da tutta la Toscana, l’associazione sportiva Aequilibrium ha presentato tre atlete, esordienti in questa categoria, che si sono cimentate in esercizi individuali a corpo libero, volteggio e trave, sostenute dalla tecnica Manuela Giacchi.

Nella categoria Allieve 1 a brillare è stata Mia Del Ghianda (nella foto) con la medaglia di bronzo All Around.

Nella categoria Allieve 2 exploit di Giulia Lori, che da subito si è fatta notare conquistando la medaglia d’argento All Around.

Nella categoria Allieve 4, infine, Alessia Lori ha conquistato il terzo gradino del podio.

Soddisfazione da parte della presidente Marcella Vignali.

"Al di la della prestazione magnifica di queste tre promettenti ginnaste che ci hanno regalato tre medaglie in una gara federale – dice la presidente –, da premiare sarebbe anche la loro voglia di mettersi alla prova tanto che sono tornate subito al lavoro, seguite dall’occhio attento della loro insegnate, in vista del loro prossimo appuntamento competitivo che sarà a metà aprile con una gara individuale Uisp; a maggio invece ci sarà l’ultima prova federale di squadra e l’ultima prova regionale Opes e poi i campionati Nazionali. La loro passione e volontà di migliorare è sorprendente e stimolante e le nostre tecniche, tanto Manuela Giacchi quanto quelle del settore ritmica ci tengono a far crescere queste giovani atlete in un ambiente coeso e armonico, in modo che anche il loro spirito sportivo ne guadagni".