Quarta giornata del girone di ritorno in Terza categoria con la capolista Marsiliana che chiede strada allo Sticciano. I ragazzi di Maurizio Ercole non dovrebbero avere problemi contro il team di Angelini, reduce da sei reti incassate domenica scorsa. Dietro continuano ad inseguire in tre. La Castiglionese oggi ospita il Capalbio per una sfida da vincere a tutti i costi, mentre più complicata sembra la trasferta della Maglianese sul campo dell’Alta Maremma. I ragazzi di Darini in quel di Roccatederighi non avranno vita facile. Turno abbordabile per il Pitigliano contro un Batignano che appare impossibilitato a fare punti al Vignagrande. Bella ed avvincente promette di essere la gara di Scansano con un Orbetello Scalo con qualche assenza. Il programma: Alta Maremma-Maglianese, Aurora Pitigliano-Batignano, Castiglionese-Capalbio, Civitella-Atletico Grosseto, Scansano-Orbetello Scalo, Semproniano-Paganico, Sticciano-Marsiliana.