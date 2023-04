Per la Compagnia Maremmana Arcieri bottino di medaglie al "Trofeo Pinocchio"

Ottimi risultati per la Compagnia Maremmana Arcieri alla fase invernale del "Trofeo Pinocchio". A Capezzano Pianore si è svolta la fase invernale della manifestazione di tiro con l’arco giovanile. Per la società di tiratori maremmana hanno partecipato: Sara Fruscoloni, Serena Pepi, Vittori Capuccini, Diego Schillaci, Karol Fiorelli, e per la prima volta in gara Martina Bertoldi e Giulia Fruscoloni. La società biancorossa è tornata a casa con due medaglie d’oro di Giulia Fruscoloni nella categoria arcieri femminile 2013 e con Sara Fruscoloni nella categoria arcieri femminile 2010; due medaglie di bronzo una di Karol Fiorelli nella categoria arcieri femminile 2012 e Serena Pepi nella categoria arcieri femminile 2011. Da segnalare anche il quarto posto di Vittoria Capuccini e Martina Bertoldi e il settimo posto di Schillaci Diego. "Un ringraziamento sincero va ai nostri tecnici Giomi e Santella – dicono dalla società – che hanno supportato i nostri ragazzi durante la gara. Grazie anche a tutti i genitori che svolgono un lavoro importantissimo di aiuto e sostegno. Menzione speciale per i due assistenti dei tecnici, Alessia Bilisari e Christian Bertoldi che hanno supportato e tifato per i nostri ragazzi".