Per il match Cp-Follonica è febbre da super-derby

Cresce la febbre per il derby tra Circolo Pattinatori Grosseto e Follonica. Una partita, l’ultima del campionato regolare, che potrebbe aprire scenari incredibili per il Grosseto se dovesse riuscire a vincere. Con tre punti infatti i ragazzi di Michele Achilli, approfittando della probabile sconfitta del Sarzana a Trissino, potrebbero raggiungere il quarto posto in graduatoria e affrontare il Sarzana (con il vantaggio di giocare in casa la sfida decisiva) nei quarti di finale. Stesso discorso però vale per il Follonica, dietro solo un punto al Grosseto e pronto a fare lo scherzetto ai cugini. Una partita dunque dalle mille emozioni quella che si giocherà sabato sera alla quale parteciperanno tantissime persone. La segreteria del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 infatti ha preparato una nota per gli sportivi in vista del derby tra Edilfox e Galileo Follonica, in programma sabato alle 20,45 sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. "In occasione della gara tra Cp Grosseto e Follonica Hockey – comunica la società biancorossa – il biglietto sarà unico e costerà 10 euro, ingresso gratuito per i bambini fino a 9 anni". Le biglietterie della pista Mario Parri apriranno alle 19.30; per i sostenitori follonichesi l’accesso è da via dell’Oro con ingresso indipendente al settore ospiti. Il settore ospiti avrà a disposizione un fornitissimo servizio bar".