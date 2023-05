Pattinatori Maremmani in grande evidenza a Ferrara e Rovigo

Pattinatori Maremmani in forma sia a Rovigo che a Ferrara. Il Trofeo di Rovigo, con 700 partecipanti, e il più longevo trofeo d’Italia, ovvero quello di Ferrara nella meravigliosa piazza Ariostea con circa 1000 partecipanti. La società grossetana ha alzato l’asticella e provato a confrontarsi con atleti provenienti da tutta Italia. Jessica Tei a Rovigo ha vinto il percorso di destrezza ed è arrivata terza nella gara lunga, ed a Ferrara ha ottenuto un sesto e un terzo posto.

Chiara Baricci, tra gli Esordienti, a Ferrara ha vinto con una volata strepitosa. Negli Esordienti, ottimi i risultati nella top ten di Davide Tei e Alessandro Borracelli, il quale ha ottenuto un secondo posto nella 1000 in linea a Ferrara. Tra i più grandi, strepitosa Giulia Baricci che ha vinto nei 300 sprint; in crescita Agnese Ferrari. Intelligentissime le gare svolte da Giacomo Zinali, che ha mostrato resistenza e tattica. Alessia Baricci, al primo anno di categoria, si è cimentata per la prima volta in gare molto agguerrite e di lunga distanza ma ha fatto intravedere una buona preparazione in vista degli Italiani.