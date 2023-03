Pattinatori Maremmani: 5 titoli regionali due secondi posti e quattro bronzi

I Pattinatori Maremmani hanno conquistato ben 5 titoli regionali, due secondi posti, quattro terzi posti e molti piazzamenti ai piedi del podio. Nella categoria Giovanissime, Jessica Tei si è laureata campionessa regionale, dimostrandosi irraggiungibile per le avversarie; buona prestazione anche per Elena Bianchini, sesta, Matilde Magarotto, nona, Caterina Cardinale, undicesima, tutte all’esordio nell’agonismo. Nella stessa età, al maschile (Giovanissimi), è arrivato il terzo posto di Pietro Biagioli. Nella categoria Esordienti, ottimo secondo posto per Chiara Baricci dopo un mese di stop, mentre Agata Bianchini si è piazzata nona. Spettacolo tra gli Esordienti maschi, con Davide Tei e Alessandro Borracelli rispettivamente terzo e quarto. Nelle categorie maggiori, Giulia Baricci ha vinto il titolo toscano nella gara veloce categoria Ragazze, concludendo la sua prova di 200 metri sprint in 19 secondi, mentre nella 2000 metri a punti è giunta seconda. Nella stessa categoria, due terzi posti per Agnese Ferrari. Impressionante invece la resistenza di Giacomo Zinali, campione regionale della 2000, dove ha conquistato punti ad ogni giro. Ottima la prestazione di Alessia Baricci, quinta, Sara Ferrandi, ottava. Michael Fioretti invece, tra i Senior, ha fatto cappotto sia nella Sprint che nei 5000 a punti.