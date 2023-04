"Partita di vitale importanza Niente ci può condizionare"

Ennesima gara delicata quella che oggi attende il Grosseto (alle 15, sul campo neutro di Poggibonsi, a porte chiuse), che riceve la Pianese, seconda forza del girone. "Un partita vitale per noi – dice il mister Roberto Cretaz – contro una squadra fortissima con valori importanti. Anche se le situazioni fino a questo momento ci sono state sfavorevoli noi dobbiamo essere in grado di reagire e di essere pronti alla conquista d una vittoria. Rimangono da disputare due gare e a questo punto poco contano gli schemi e i discorsi. Quello che conta sono soltanto le motivazioni e noi dobbiamo trovarle in questa gara fondamentale. Sarà sicuramente – prosegue – una gara bella, molto delicata nella quale dobbiamo tirare fuori qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto finora". Situazioni infortunati. "Per quanto riguarda l’utilizzo di Cretella e Giustarini –precisa mister Cretaz – valuteremo domani (ndr. oggi per chi legge) se rischiarli o meno. Abbiamo anche sei giocatori diffidati. Una cosa è certa: l’undici che scenderà in campo sarà sicuramente competitivo perché la squadra è pronta ed i ragazzi hanno capito tutte i risvolti della nostra situazione senza ascoltare o leggere ciò che non riguarda il campo. Partita di vitale importanza: nessuno e niente ci può condizionare". Ieri mattina il patron Lamioni ha fatto visita ai ragazzi. "Tenetevelo stretto il patron – ha concluso Cretaz – perché come lui ce ne sono pochi in circolazione". Tutti i giocatori sono stati convocati. Arbitro Fernando Emanuel Toro di Catania.