Pari deludente: serve reagire. Grifone, "frenata" che brucia

Sotto l’acquazzone ieri pomeriggio i biancorossi hanno iniziato la preparazione sul terreno del "Palazzoli": presente anche il patron Lamioni. La delusione per il pareggio ottenuto a Ponsacco contro la penultima in classifica e per le vittorie delle dirette avversarie hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi grossetani perché, ora, il Grosseto (24 punti), ancora imbattuto, si ritrova a sette punti dalla vetta dove viaggia la Pianese (31) che ha collezionato dieci vittorie, un pareggio ed una sconfitta. La gara contro gli amiatini potrebbe rappresentare lo spartiacque di questa stagione: compito del tecnico riuscire ad invertire questa tendenza e trovare il bandolo della matassa. E per l’arrivo della capolista in Maremma la società biancorossa ha proclamato la "Giornata Biancorossa".

Non saranno valide le tessere di abbonamento: gli unici tagliandi stagionali abilitati all’ingresso saranno quelli delle aziende partner di Us Grosseto intestati all’ente commerciale sponsor del Grifone. La società biancorossa ricorda che per assistere alla partita, preceduta dalla sfilata dei ragazzi del Settore giovanile, servirà munirsi di biglietto. Rimangono invariati i prezzi dei titoli di ingresso acquistabili da oggi al Centro sportivo di Roselle, gli esercizi commerciali Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca, edicola il Semaforo, oppure on line sul circuito Ciaoticktes. Match sponsor sarà Ecoteti.