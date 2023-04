Pallavolo Grosseto si gioca la salvezza

Arrivano le ultime partite da dentro o fuori per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Il team femminile, impegnato in una rincorsa alla salvezza in B2, stasera alle 21 al al PalAzzurri di Grosseto ospita il Bartoccini Perugia, per una gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Le ragazze allenate da coach Rossano Rossi in settimana hanno tenuto alto il livello di attenzione e sanno che sarà una gara difficile e fondamentale per il percorso verso la salvezza.

Per le grossetane infatti ora più che mai c’è bisogno di spingere sull’acceleratore per non gettare alle ortiche gli strepitosi risultati delle ultime quattro giornate. Pallavolo Grosseto undicesima con 26 punti, in zona retrocessione, ad un punto dal Battistelli Fossato che sarà sul campo dell’Omac Active Cnc. Le avversarie delle grossetane hanno invece 20 punti ed hanno oramai un piede in serie C, con la salvezza praticamente impossibile. Alla formazione di Rossi servirà la spinta e il calore del pubblico per provare a centrare l’ennesima vittoria di questa rincorsa. Un sfida delicatissima insomma, soprattutto sotto l’aspetto mentale, con la formazione grossetana che dovrà dimostrare maturità per provare ad alimentare il sogno della salvezza.

Il programma della giornata: Emmegel Calenzano-Ius Pallavolo Arezzo, Montesport Montespertoli-Tmmtorneria Ofocchiali, Rinascita Volley-Civitalad 3Epc, Piandiscò Valdarno-Timenet Empoli Pallavolo, Vbc Viterbo-Autostop Trestina, Omac Active Cnc-Battistelli Fossato, Pallavolo Grosseto-Bartoccini Fortinfissi Perugia. Intanto oggi dalle 15 alle 17 con Ilaria Fallani e domani dalle 10.30 alle 12.30 con Andrea Rossi, la società sarà al parco Pertini di via Giotto per l’adesione al progetto Sport nei Parchi, che offre alla cittadinanza ed in primis alle sue "piccole" atlete, lezioni outdoor divertenti e gratuite.