Pallavolo Grosseto Presa l’alzatrice Beatrice Luperini

Una nuova alzatrice per la rosa di B2 della Pallavolo Grosseto. E’ stato concluso l’acquisto di una nuova palleggiatrice under 18 (2006): in biancorosso arriva Beatrice Luperini, giocatrice che proviene dal Tomei Livorno. Beatrice Luperini nasce e cresce sportivamente nel Volley Etruschi Stagno iniziando a giocare all’età di 5 anni per poi passare nelle fila del Tomei e poi al Volley Livorno dove ha giocato nelle giovanili di entrambe facendo la Prima divisione e debuttando anche in serie C. Nella stagione appena conclusa ha militato nel Volley Livorno nel Progetto Life, dove ha giocato nel team Under 18 e serie D. "Ho accettato l’offerta di Grosseto perché è una società che ha ambizioni e perché ha riposto fiducia in me – spiega la nuova giocatrice –. Sono sicura che sarà un bella esperienza di crescita sotto tutti gli aspetti sia sportivi che personali, da parte mia ce la metterò tutta".