Pallacanestro Grosseto, vittoria importante Ma adesso ci sono due gare ad alta tensione

Importante vittoria contro Olimpia Legnaia per la formazione di Promozione della Pallacanestro Grosseto. I biancorossi, nel palazzetto di via Austria, hanno vinto 61-47 ottenendo due punti importanti per risalire la classifica ed allontanare la zona playout. Il successo sull’Olimpia Legnaia inoltre permette alla squadra di coach Manganelli di avere il vantaggio degli sconti diretti e soprattutto di tornare a vincere in casa davanti ad un palazzetto pieno di tifosi. La gara è stata gestita bene, con i grossetani che si sono portati subito avanti dal primo quarto e mantenendo un vantaggio per tutta la partita, rispondendo prontamente agli assalti degli avversari. La difesa ha iniziato a funzionare bene sin da subito (solo 2 punti nel primo quarto per Legnaia) ma i ragazzi sono stati bravi anche a leggere le situazioni in attacco dove i vari cambi difensivi, che in altre partite li avevano messo in difficoltà, sono stati affrontati nella maniera giusta. Ora alla Pallacanestro Grosseto toccano due partite difficili che dovranno essere preparare con la massima attenzione. Pallacanestro Grosseto: Massai, Barabesi 3, Conti 16, Brunelli, Franzese 7, Terrosi 7, Casanova 8, Zucchini 10, Malentacchi 7, Erman 3.