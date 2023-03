Pallacanestro Grosseto Under 19 e Under 15 ok

Due vittorie ed una sconfitta per le giovanili della Pallacanestro Grosseto. Gli under 19 Gold tornano alla vittoria (77-57) contro Terranuova Bracciolini: primo tempo ad alto ritmo, con Grosseto sempre avanti ma Terranuova risponde presente ad ogni sollecitazione e si va al riposo sul 36-33. Nel terzo quarto i grossetani scappano via: difesa forte e soluzioni in transizione sono le armi dei padroni di casa per portarsi sul più 10 alla sirena di fine quarto. In apertura di ultimo periodo un paio di ingenuità fanno rientrare gli ospiti fino (58-52) ma in uscita dal time out i biancorossi non sbagliano più concedendo solo 5 punti nei restanti decisivi sette minuti e consolidano il vantaggio fino al 77-57 finale.

Pallacanestro Grosseto: Poli 7, Gulina 8, Cutrupi 27, Coradeschi 8, Cigliano 3, Piermarini 2, Conti 15, Doria 5, Zaganjori 3.

Brutta sconfitta per i ragazzi di coach Di Patria dell’under 17: i biancorossi hanno perso in casa 54-73 contro Vela Viareggio.

Pallacanestro Grosseto: Chinellato 22, Bucciantini 3, Conti 2, Draghetti, Torcolacci 2, Bisanti 2, Boncompagni 4, Frosolini, Corridoni 2, Angelini, Zaganjori (15).

Gli Under 15 invece sono tornati vincitori dalla trasferta di Massa e Cozzile dove si sono imposti 61-55. Partita non bella ed a tratti confusionaria sia in attacco che in difesa.

Pallacanestro Grosseto: Conti 4, Donnini 3, Bisanti 11, Giannini, Sonnini 6, Allegro 5, Gullà, Angelini 9, Valleriani 11, Tasselli 12.