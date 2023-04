Pallacanestro Grosseto, prova di carattere L’Olimpia Legnaia non è mai un problema

Bella vittoria e bel gioco in via Austria per i ragazzi della Promozione della Pallacanestro Grosseto. La formazione allenata da Andrea Manganelli ha battuto 72-45 l’Olimpia Legnaia. I biancorossi stanno finalmente trovando continuità negli allenamenti e nei meccanismi di gioco e con il debutto di personalità per il giovane 2006 Mattia Ginesi la squadra ora è in fiducia.

"Siamo davvero soddisfatti della vittoria contro l’Olimpia Legnaia – dice Manganelli –. I ragazzi hanno messo in campo buone trame di gioco, dimostrando un ottimo livello di concentrazione e di condizione fisica, nonostante sia l’ultima parte della stagione. Ci tengo a fare i complimenti anche ai tanti giovani che con personalità si stanno inserendo in prima squadra".

Nota positiva l’inserimento di Lorenzo Malentacchi di rientro da Siena a campionato in corso. Coach Manganelli poi ha potuto allargare le rotazioni fino a fare esordire in casa il 2004 Piermarini e in assoluto il 2006 Ginesi, autori di due ottime partite inserendosi immediatamente negli schemi.

Pallacanestro Grosseto: Barabesi (4), Malentacchi (11), Perfetti (4), Ciacci (7), Casanova (3), Conti (11), Terrosi (6), Franzese (8), Zucchini (10), Erman, Piermarini (3), Ginesi (5).