Orbetello cambia mister Larini al posto di Ferrigato

L’Orbetello cambia allenatore per provare a centrare la salvezza nel campionato di Prima categoria. Dopo la sconfitta col Fonteblanda la società lagunare ha deciso di diversi da Lorenzo Ferrigato, tecnico giovane che però non è riuscito a finora a dare un’impronta decisa alla squadra. La società ha scelto quindi Antonio Larini come nuovo allenatore della prima squadra lagunare. Larini a inizio anno aveva allenato il Manciano in Seconda categoria, per poi essere sostituito da Ercolani.

"Con un passato glorioso nella società – si legge in una nota – auguriamo ad Antonio buon lavoro con l’obiettivo di lottare fino all’ultima giornata per l’obiettivo della salvezza".