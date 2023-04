Oggi si corre il "Gran Premio Magliano"

E’ tutto pronto per la terza edizione del "Gran Premio Magliano in Toscana". Si corre infatti oggi la manifestazione organizzata dallo Scoglio Cycling Team: ritrovo dalle 13 alle 14.15 Bar Kaleidos di Magliano in Toscana, con partenza fissata alle 15. Poi i ciclisti intraprenderanno un trasferimento guidato controllato fino all’inizio di un circuito da ripetere per tre volte che toccherà le seguenti strade e località: Sant’Andrea, Marsiliana, Barca del Grazi, bivio del campo sportivo di Magliano con l’arrivo posto in via della Madonna. Sarà una gara di 80 chilometri e un percorso con qualche lieve saliscendi. Saranno quindi tre giri da ventisei chilometri e mezzo e 180 metri di dislivello a giro, per un totale di 83 chilometri e 500 metri di dislivello. Una sfida che a Magliano in Toscana si ripete oramai da alcuni anni, attirando tanti ciclisti amatoriali che per le festività si ritrovano in Maremma.